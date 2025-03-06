Угроза катастрофы: экс-главу ЦРУ ужасает решение Трампа о прекращении передачи разведданных Украине
Киев • УНН
США остановили передачу спутниковых данных для нацеливания HIMARS в Украине. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал это беспрецедентным случаем за 35 лет и предупредил о катастрофических последствиях.
В интервью радио "Таймс" экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что за почти 35 лет работы в разведке он никогда не сталкивался с подобным подходом.
Передает УНН с ссылкой на Times Radio.
Бывший глава американской разведывательной службы ЦРУ Джон Бреннан назвал изъятие разведывательной информации для Украины шантажом и предупредил о "разрушительных последствиях".
За всю его карьеру, которая началась еще со времен правления Джимми Картера (1977-1981 гг.), передача разведывательной информации не прекращалась по политическим соображениям.
Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если так будет продолжаться и дальше
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То, что США прервали передачу информации со своего спутникового наблюдения вчера днем, подтвердил в частности министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французские спецслужбы имеют собственные разведывательные возможности, результатами которых делятся с Украиной.
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Европа не сможет компенсировать утрату американской военной, безопасной и разведывательной информации, считает экс-руководитель американской разведывательной службы ЦРУ Джон Бреннан.
УНН передавал, что США обрывали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.