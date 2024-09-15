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Загарбники завдали ударів по Херсонщині: 2 загиблих, 7 поранених

Київ • УНН

 • 31223 перегляди

Ворожі війська обстріляли та завдали авіаударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок атаки загинули 2 людини, 7 поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та соціальні об'єкти.

За останню доби ворожі сили обстріляли та завдали авіаударів по низці населених пунктів Херсонської області. Унаслідок агресії 2 людей загинули, 7 – поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, під вогнем та авіаударами окупантів опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та місто Херсон на Херсонщині.

Через дану атаку було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, завод, житлові квартали, зокрема 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також зруйновано газопровід, господарські будівлі та автомобіль.

На жаль, загинули 2 людини, а 7 осіб отримали поранення.

Окупанти припинили виплату зарплат водіям на Херсонщини14.09.24, 18:57 • 49228 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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