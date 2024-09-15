Захватчики нанесли удары по Херсонской области: 2 погибших, 7 раненых
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли и нанесли авиаудары по населенным пунктам Херсонской области. В результате атаки погибли 2 человека, 7 ранены, повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и социальные объекты.
За последние сутки вражеские силы обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Херсонской области. В результате агрессии 2 человека погибли, 7 - ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, под огнем и авиаударами оккупантов оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змеевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и город Херсон Херсонской области.
Из-за данной атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, завод, жилые кварталы, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома. Также разрушен газопровод, хозяйственные постройки и автомобиль.
К сожалению, погибли 2 человека, а 7 человек получили ранения.
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