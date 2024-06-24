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Загарбники ввели мораторій на примусове стягнення боргів із держпідприємств на окупованій Луганщині

Київ • УНН

 • 26673 перегляди

Загарбники ввели мораторій на примусове стягнення боргів з державних підприємств в окупованій Луганській області до 2026 року.

Загарбники ввели мораторій на примусове стягнення боргів із держпідприємств на окупованій Луганщині

У "лнр" зупинили рішення судів щодо стягнення боргів з підприємств за вісім років, 13 вчителів з рф приїдуть працювати на окупованій Луганщині – з них один викладач фізичної культури, до звільнених сіл привезли засоби гігієни та продукти. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

У кремлі уведено в дію закон про запровадження до 1 січня 2026 року мораторію на примусове стягнення боргів із державних підприємств так званої "лнр", які виникли до 30 вересня 2022 року,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що виконавчі документи про стягнення коштів не підлягають примусовому виконанню. росії, ніби, там не було. Питання, що накопичилися протягом 2014-2022 років, вирішуватимуть поза правовим полем.

В ОВА також повідомили, що 13 вчителів з території рф працюватимуть в школах окупованої Луганщини, починаючи з 1 вересня.

Це так звані "земські вчителі". Їх зібрали, зокрема, з баркоштостану, астрахані, чеченської республіки. Двоє з них викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізруком. Вдома їм місця не знайшлося – влаштували в "лнр". На якість майбутнього навчального процесу заплющили очі,

- зауважили в ОВА.

Доповнення

"Жителям деокупованих населених пунктів у неділю роздали набори гігієни та продукти харчування від благодійних організацій. Робоча група Красноріченської військової адміністрації побувала у Новолюбівці, Невському, Макіївці. Місцевим жителям також було запропоновано евакуюватися, бо ситуація навколо цих сіл напружена", - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Так, по Невському окупанти знов вдарили з реактивних систем залпового вогню. З мінометів та артилерії – по Куземівці, Стельмахівці, Невському, Макіївці. Зокрема, мінометних обстрілів на цій ділянці фронту зафіксовано 79 за добу.

18 разів атакували росіяни поблизу Стельмахівки, Макіївки, у Серебрянському лісі.

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено.

Окупанти відкрили набір до фейкових університетів на загарбаних територіях24.06.24, 05:55 • 111419 переглядiв

Ольга Розгон

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