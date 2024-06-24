Загарбники ввели мораторій на примусове стягнення боргів із держпідприємств на окупованій Луганщині

У "лнр" зупинили рішення судів щодо стягнення боргів з підприємств за вісім років, 13 вчителів з рф приїдуть працювати на окупованій Луганщині – з них один викладач фізичної культури, до звільнених сіл привезли засоби гігієни та продукти. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

У кремлі уведено в дію закон про запровадження до 1 січня 2026 року мораторію на примусове стягнення боргів із державних підприємств так званої "лнр", які виникли до 30 вересня 2022 року, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що виконавчі документи про стягнення коштів не підлягають примусовому виконанню. росії, ніби, там не було. Питання, що накопичилися протягом 2014-2022 років, вирішуватимуть поза правовим полем.

В ОВА також повідомили, що 13 вчителів з території рф працюватимуть в школах окупованої Луганщини, починаючи з 1 вересня.

Це так звані "земські вчителі". Їх зібрали, зокрема, з баркоштостану, астрахані, чеченської республіки. Двоє з них викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізруком. Вдома їм місця не знайшлося – влаштували в "лнр". На якість майбутнього навчального процесу заплющили очі, - зауважили в ОВА.

Доповнення

"Жителям деокупованих населених пунктів у неділю роздали набори гігієни та продукти харчування від благодійних організацій. Робоча група Красноріченської військової адміністрації побувала у Новолюбівці, Невському, Макіївці. Місцевим жителям також було запропоновано евакуюватися, бо ситуація навколо цих сіл напружена", - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Так, по Невському окупанти знов вдарили з реактивних систем залпового вогню. З мінометів та артилерії – по Куземівці, Стельмахівці, Невському, Макіївці. Зокрема, мінометних обстрілів на цій ділянці фронту зафіксовано 79 за добу.

18 разів атакували росіяни поблизу Стельмахівки, Макіївки, у Серебрянському лісі.

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено.

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