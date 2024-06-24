В " лнр " остановили решения судов по взысканию долгов с предприятий за восемь лет, 13 учителей из рф приедут работать на оккупированной Луганщине – из них один преподаватель физической культуры, в освобожденные села привезли средства гигиены и продукты. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

В Кремле введен в действие закон о введении до 1 января 2026 моратория на принудительное взыскание долгов с государственных предприятий так называемой "лнр", возникших до 30 сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что исполнительные документы о взыскании средств не подлежат принудительному исполнению. России, будто, там не было вопросов, накопившихся в течение 2014-2022 годов, решать вне правового поля.

ВОВА также сообщили, что 13 учителей с территории рф будут работать в школах оккупированной Луганщины, начиная с 1 сентября.

Это так называемые "земские учителя". Их собрали, в частности, из баркоштостана, Астрахани, Чеченской Республики. Двое из них будут преподавать в начальных классах, еще один будет физруком. Дома им места не нашлось – устроили в "лнр". На качество предстоящего учебного процесса закрыли глаза, - - заметили в ОВА.

Дополнение

"Жителям деоккупированных населенных пунктов в воскресенье раздали наборы гигиены и продукты питания от благотворительных организаций. Рабочая группа Краснореченской военной администрации побывала в Новолюбовке, Невском, Макеевке. Местным жителям также было предложено эвакуироваться, потому что ситуация вокруг этих сел напряженная", - подчеркнул начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Так, по Невскому оккупанты снова ударили из реактивных систем залпового огня. Из минометов и артиллерии – по Куземовке, Стельмаховке, Невскому, Макеевке. В частности, минометных обстрелов на этом участке фронта зафиксировано 79 за сутки.

18 раз атаковали россияне вблизи Стельмаховки, Макеевки, в Серебрянском лесу.

Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены.

Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях