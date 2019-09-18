Загроза вибуху на столичному мосту: у метро величезні черги і тиснява
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Через загрозу вибуху на мосту Метро та закриття низки станцій у київському метрополітені стався колапс - на вході до станцій черги, а на перонах - тиснява, передає кореспондент УНН.
Так, на станції “Хрещатик” зібралось декілька сотень людей, у підземці весь час лунає повідомлення щодо замінування станцій.
Деякі пасажири навіть не намагаються сісти у метро, адже вагони переповнені. Дістатись до станції з сусіднього “Майдану Незалежності” займає понад 20 хвилин через величезні черги.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро.
З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.