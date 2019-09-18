Угроза взрыва на столичном мосту: в метро огромные очереди и давка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Из-за угрозы взрыва на мосту Метро и закрытия ряда станций в киевском метрополитене произошел коллапс - на входе в станции очереди, а на перронах - давка, передает корреспондент УНН.
Так, на станции "Крещатик" собралось несколько сотен человек, в подземке все время раздается сообщение о заминировании станций.
Некоторые пассажиры даже не пытаются сесть в метро, ведь вагоны переполнены. Добраться до станции с соседнего "Майдана Независимости" занимает более 20 минут через огромные очереди.
Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.
Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.
Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: "Информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали".
В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.
По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.