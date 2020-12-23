Загроза технічного дефолту на "Украерорусі": хто повертатиме борг ЄБРР

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Економічний експерт Олег Пендзин пояснює, що подібні позики видаються державним підприємствам виключно під державні гарантії.

"Проблема у тому, що "Украерорух" – це державне підприємство, а ЄБРР не дає бланкових кредитів. Тобто, якщо теоретично "Украерорух" не може дати нічого у заставу (а він не може дати нічого у заставу, бо йому нічого не належить), адже власність майна державного підприємства є за державою. Тому єдиний спосіб отримати таким державним підприємствам будь-які кредитні ресурси – це гарантії держави. Там 99% обов’язково має бути гарантія, бо ніхто бланковий кредит без гарантії не дає", - пояснив він.

Головною проблемою у цій ситуації є те, що позика збільшує боргове навантаження на країну. Щобільше – виникає питання про те, з чиїх кішень повертатиметься борг.

"Це суверенний борг, який збільшує боргове навантаження на державу. У мене питання інше: а за які кошти "Украерорух" збирається це повертати? Наскільки я знаю, там ситуація не дуже добра. Якщо не буде джерел повертання (а так напевно і буде), то це просто повертати буде держава", - зазначив він.

Експерт з питань політики та економіки й колишній співробітник Інституту світової економіки НАН України Всеволод Степанюк зазначає, що ЄБРР не дає, як правило, кредити на поповнення обігових коштів, які використовуються на виплату фонду оплати праці та сплату умовних комунальних платежів. Тому, на його думку, незрозумілою є позика від ЄБРР "на проїдання" "Украерорухом".

"ЄБРР не дає кредити на поповнення обігових коштів. Він, як правило, дає кредити для розвитку, для купівлі тих же літаків, побудови аеропортів тощо. Тобто ЄБРР дає кредити в основному під бізнес-проекти, а не виплати зарплат. Мета таких коштів – все-таки розвиток, а не погашення зарплат", - зазначає експерт.

Степанюк також звернув увагу на те, що чіткої відповіді про те, хто буде виплачувати за три роки цей кредит і під який відсоток він взятий, немає.

Фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса своєю чергою вважає, що, крім усього іншого, відсоток для "Украероруху" повинен був бути достатньо високий, враховуючи рівень платоспроможності компанії.

"Для такої компанії як "Украерорух" навряд чи знайшлися б дешевші гроші. Тому що зараз для України коштують, вибачте за каламбур, 6-7% позики, а для "Украероруху" цілком ймовірно й 9%, як для такої компанії, яка навряд чи є аж такою платоспроможною", - наголосив експерт.

Додамо, що у пресслужбі державного підприємства отримання кредиту ЄБРР назвали "успішним проектом "Украероруху".

"Влітку "Украерорух" першим в Україні отримав стабілізаційний кредит на підтримання ліквідності підприємства від міжнародної фінансової установи у рекордно короткі строки, що дозволило забезпечити його стабільну та безперебійну роботу", - написали там.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради занепокоєний кризою на важливому стратегічному державному підприємстві "Украерорух". Нардепи планують винести це питання на засідання і викликати для пояснень міністра інфраструктури Владислава Криклія.