Угроза технического дефолта на "Украэрорухе": кто будет возвращать долг ЕБРР

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Экономический эксперт Олег Пендзин объясняет, что подобные займы выдаются государственным предприятиям исключительно под государственные гарантии.

"Проблема в том, что "Украэрорух" - это государственное предприятие, а ЕБРР не дает бланковых кредитов. То есть, если теоретически "Украэрорух" не может дать ничего в залог (а он не может дать ничего в залог, потому что ему ничего не принадлежит), ведь собственность имущества государственного предприятия является за государством. Поэтому единственный способ получить таким государственным предприятиям любые кредитные ресурсы - это гарантии государства. Там 99% обязательно должна быть гарантия, потому что никто бланковый кредит без гарантии не дает", - пояснил он.

Главной проблемой в этой ситуации является то, что заем увеличивает долговую нагрузку на страну. Более того - возникает вопрос о том, из чьих карманов будет возвращаться долг.

"Это суверенный долг, который увеличивает долговую нагрузку на государство. У меня вопрос другой: а за какие средства "Украэрорух" собирается это возвращать? Насколько я знаю, там ситуация не очень хорошая. Если не будет источников возврата (а так наверняка и будет), то это просто возвращать будет государство", - отметил он.

Эксперт по вопросам политики и экономики и бывший сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк отмечает, что ЕБРР не дает, как правило, кредиты на пополнение оборотных средств, используемых на выплату фонда оплаты труда и уплату условных коммунальных платежей. Поэтому, по его мнению, непонятным является заем от ЕБРР "на проедание" "Украэроруха".

"ЕБРР не дает кредиты на пополнение оборотных средств. Он, как правило, дает кредиты для развития, для покупки тех же самолетов, построения аэропортов и т.д. То есть ЕБРР дает кредиты в основном под бизнес-проекты, а не выплаты зарплат. Цель таких средств - все-таки развитие, а не погашение зарплат", - отмечает эксперт.

Степанюк также обратил внимание на то, что четкого ответа о том, кто будет выплачивать за три года этот кредит и под какой процент он взят, нет.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в свою очередь считает, что, кроме всего прочего, процент для "Украэроруха" должен был быть достаточно высок, учитывая уровень платежеспособности компании.

"Для такой компании как "Украэрорух" вряд ли нашлись бы дешевле деньги. Потому что сейчас для Украины стоят, простите за каламбур, 6-7% займа, а для "Украэроруха" вполне вероятно и 9%, как для такой компании, которая вряд ли является такой уж платежеспособной", - подчеркнул эксперт.

Добавим, что в пресс-службе государственного предприятия получение кредита ЕБРР назвали "успешным проектом "Украэроруха".

"Летом "Украэрорух" первым в Украине получил стабилизационный кредит на поддержание ликвидности предприятия от международного финансового учреждения в рекордно короткие сроки, что позволило обеспечить его стабильную и бесперебойную работу", - написали там.

Напомним, профильный комитет Верховной Рады обеспокоен кризисом на важном стратегическом государственном предприятии "Украэрорух". Нардепы планируют вынести этот вопрос на заседание и вызвать для объяснений министра инфраструктуры Владислава Криклия.