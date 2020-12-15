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В Украерорусі визнали найскладнішу за період існування державного підприємства кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Украерорусі закликали медіа не критикувати діяльність державного підприємства, яке перебуває у найскладнішій за період свого існування кризі, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

В Украерорусі визнали найскладнішу за період існування державного підприємства кризу

“Спроби дестабілізації стратегічного державного підприємства в період наймасштабнішої за всю історію авіації кризи є політично заангажованими та відверто злочинними. Украерорух звертається до фахових медіа не поширювати маніпулятивну інформацію. Нагадуємо, що дотримання журналістської етики та міжнародних стандартів роботи ЗМІ є одним із досягнень демократичного суспільства”, — зазначили у пресслужбі.

Там також пояснили причини кризи.

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“Про кризу і врегулювання фінансових питань. Відповідно до статті 36 Повітряного кодексу України, Украерорух надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на платній основі. Зменшення обсягів перевезень у період пандемії значно вплинуло на фінансову дисципліну авіаційних перевізників через брак обігових коштів. Задля вирішення питання щодо простроченої заборгованості користувачів повітряного простору Украерорух вживає законом передбачені заходи, в тому числі й звернення до суду”, — розповіли в Украерорусі.

В Украерорусі додатково розповіли про перебіг судових спорів з МАУ щодо боргів авіакомпанії.

“Про суди з МАУ по накопиченій заборгованості у період 2018-2019 рр.. Украерорух системно захищає свої інтереси в судах, отримуючи рішення на користь державного підприємства. Зокрема, 30.09.2020 рішенням Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду було відмовлено в повному обсязі в задоволенні касаційної скарги авіакомпанії МАУ на постанову Північного апеляційного господарського суду, який підтримав позицію Державного підприємства щодо необхідності зобов’язати укласти авіакомпанію договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. В результаті авіакомпанія МАУ отримала укладений договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування та позбулась найвагомішого інструменту для несплати боргу за аеронавігаційне обслуговування. Наразі судові справи тривають”, — повідомили там.

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Також на держпідприємстві розповіли про “успішні проекти Украероруху кількома рядками”.

“Про успішні проекти Украероруху кількома рядками 1) Минулого місяця завершено важливий етап євроінтеграційних процесів в аеронавігації — здійснено технічну інтеграцію до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю. Цей процес тривав з 2004 року і з різних причин не був завершений протягом 16 років — в результаті Україна залишалася єдиною країною з-поміж усіх 42 країн — членів Євроконтролю, яка функціонувала поза межами цієї системи. Ми це зробили. 2) Днями Украерорух отримав новий сертифікат Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA), який підтвердив, що український провайдер послуг аеронавігаційного обслуговування відповідає оновленим європейським сертифікаційним вимогам, які набрали чинності в Європейському Союзі у січні 2020 року. Цей сертифікат обов’язковий для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгород. 3) У жовтні Федеральна Авіаційна Адміністрація Департаменту Транспорту США оновила Спеціальні федеральні авіаційні правила (SFAR 113) щодо обмежень на виконання польотів американськими експлуатантами у повітряному просторі під відповідальністю України, визнавши, що Україна забезпечує безпеку польотів цивільної авіації в Сімферопольському районі польотної інформації. Цьому передувало рішення Європейської агенції безпеки авіації EASA з рекомендаціями авіакомпаніям використовувати повітряні маршрути в цьому районі. Це вже відкрило широкі можливості для розвитку транзитного потенціалу країни. 4) Влітку Украерорух перший в Україні отримав стабілізаційний кредит на підтримання ліквідності підприємства від міжнародної фінансової установи в рекордно короткі строки, що дозволило забезпечити його стабільну та безперебійну роботу”, — розповіли у пресслужбі.

Також на державному підприємстві пригрозили правоохоронними органами та судами за критику діяльності Украероруху “в період найскладнішої за період існування підприємства кризи”.

“Практика розхитування ситуації в Украерорусі існувала завжди, і причин можна назвати безліч. Проте спекулювання на цій темі в період найскладнішої за період існування підприємства кризи видається контрпродуктивним і недалекоглядним. Ступінь політичних маніпуляцій повинен мати свою межу. Саме тому на підприємстві не виключають можливості звернення за цими фактами до судових інстанцій та правоохоронних органів”, — підсумували там.

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