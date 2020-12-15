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В Украэрорухе признали самый сложный за период существования государственного предприятия кризис

Киев • УНН

 • 16573 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украэрорухе призвали СМИ не критиковать деятельность государственного предприятия, которое находится в самом сложном за период своего существования кризисе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украэрорухе признали самый сложный за период существования государственного предприятия кризис

"Попытки дестабилизации стратегического государственного предприятия в период самого масштабного за всю историю авиации кризиса является политически ангажированными и откровенно преступными. Украэрорух обращается к профессиональным медиа не распространять манипулятивную информацию. Напоминаем, что соблюдение журналистской этики и международных стандартов работы СМИ является одним из достижений демократического общества", - отметили в пресс-службе.

Там также объяснили причины кризиса.

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"Что касается кризиса и урегулирования финансовых вопросов. В соответствии со статьей 36 Воздушного кодекса Украины, Украэрорух предоставляет услуги по аэронавигационному обслуживанию на платной основе. Уменьшение объемов перевозок в период пандемии значительно повлияло на финансовую дисциплину авиационных перевозчиков из-за нехватки оборотных средств. Для решения вопроса о просроченной задолженности пользователей воздушного пространства Украэрорух принимает законом предусмотренные меры, в том числе и обращения в суд", - рассказали в Украэрорухе.

В Украэрорухе дополнительно рассказали о ходе судебных споров с МАУ по долгам авиакомпании.

"Что касается судов с МАУ по накопленной задолженности в период 2018-2019 гг.. Украэрорух системно защищает свои интересы в судах, получая решения в пользу государственного предприятия. В частности, 30.09.2020 решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда было отказано в полном объеме в удовлетворении кассационной жалобы авиакомпании МАУ на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который поддержал позицию государственного предприятия о необходимости обязать заключить авиакомпанию договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию. В результате авиакомпания МАУ получила заключенный договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и лишилась весомого инструмента для неуплаты долга за аэронавигационное обслуживание. Сейчас судебные дела продолжаются", - сообщили там.

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Также на госпредприятии рассказали об "успешных проектах Украэроруха несколькими строками".

"Об успешных проектах Украэроруха несколькими строками 1) В прошлом месяце завершен важный этап евроинтеграционных процессов в аэронавигации - осуществлено техническую интеграцию в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля. Этот процесс длился с 2004 года и по разным причинам не был завершен в течение 16 лет - в результате Украина оставалась единственной страной из всех 42 стран - членов Евроконтроля, которая функционировала вне этой системы. Мы это сделали. 2) На днях Украэрорух получил новый сертификат Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA), который подтвердил, что украинский провайдер услуг аэронавигационного обслуживания соответствует обновленным европейским сертификационным требованиям, вступившим в силу в Европейском Союзе в январе 2020 года. Этот сертификат является обязательным для восстановления полноценной работы аэропорта Ужгород. 3) В октябре Федеральная Авиационная Администрация Департамента Транспорта США обновила Специальные федеральные авиационные правила (SFAR 113) об ограничениях на полеты американскими эксплуатантами в воздушном пространстве под ответственностью Украины, признав, что Украина обеспечивает безопасность полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации. Этому предшествовало решение Европейского агентства безопасности авиации EASA с рекомендациями авиакомпаниям использовать воздушные маршруты в этом районе. Это уже открыло широкие возможности для развития транзитного потенциала страны. 4) Летом Украэрорух первый в Украине получил стабилизационный кредит на поддержание ликвидности предприятия от международного финансового учреждения в рекордно короткие сроки, что позволило обеспечить его стабильную и бесперебойную работу", - рассказали в пресс-службе.

Также на государственном предприятии пригрозили правоохранительными органами и судами за критику деятельности Украэроруха "в период самого сложного за период существования предприятия кризиса".

"Практика расшатывания ситуации в Украэрорухе существовала всегда, и причин можно назвать множество. Однако спекуляции на этой теме в период самого сложного за период существования предприятия кризиса представляется контрпродуктивными и недальновидными. Степень политических манипуляций должна иметь свой предел. Именно поэтому на предприятии не исключают возможности обращения по этим фактам в судебные инстанции и правоохранительные органы", - подытожили там.

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