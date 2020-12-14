Величезні борги авіакомпаній перед Украерорухом свідчать про профнепридатність його керівництва - експерт

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"Ми бачимо, що Украерорух не зміг впоратися з проблемою боргів авіакомпаній. Ми не побачили результатів. Тільки після втручання міністра інфраструктури Криклія вони почали ворушитися. І виникає парадоксальна ситуація: Украерорух не заробляє на тому, на чому логічно мав би заробляти", - розповів експерт.

Сазонов не виключив, що вирішення цієї проблеми лежить у площині жорсткого втручання Кабінету міністрів і Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Тому що хтось на вищому рівні повинен дати поштовх до того, аби Украерорух перестав нарешті закривати очі на борги авіакомпаній.

"Очевидно, якщо галузь допускає такі борги, то її керівник і безпосередній чиновник не може говорити, що він впорався зі своїми зобов'язаннями. Ми бачимо, що Украерорух допускає такі борги. І це не зовсім зрозуміло", - зазначив Сазонов.

Експерт апелює до того, що ситуація, у якій опинилося державне підприємство, просто немислима для бізнесу.

"Якщо приватний підприємець, який має 2-3 кіоски в Києві, невчасно подасть відомість, невчасно заплатить податок, то у нього будуть великі проблеми і штрафи. І гроші з нього вичавлять, ще й за кордон не пустять, поки не віддасть борги. А там, де державі винні мільярди - чомусь Украерорух проявляє незрозумілу м'якість, яку не можна пробачити", - підсумував Сазонов.

Нагадаємо, стратегічне державне підприємство Украерорух з жовтня 2019 року очолює Андрій Ярмак.

З моменту його призначення виконувачем обов'язки директора держпідприємства борг авіакомпанії МАУ за аеронавігаційні послуги зріс удвічі - до одного мільярда гривень. Окрім того, з'явилися численні борги інших авіакомпаній.