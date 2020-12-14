Огромные долги авиакомпаний перед Украэрорухом свидетельствуют о профнепригодности его руководства - эксперт

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 392 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 60461 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 97608 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 170991 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 176058 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 382603 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222832 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 496384 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348631 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229544 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 78798 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 66661 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 18740 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 29621 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 38629 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 136271 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 124429 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 213434 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 382607 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 496385 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 392 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30248 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36509 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44177 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73861 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Огромные долги авиакомпаний перед Украэрорухом свидетельствуют о профнепригодности его руководства - эксперт

Киев • УНН

 • 11802 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коронавирус не может быть оправданием для непрофессиональных действий руководства государственного предприятия Украэрорух. Это только лишний раз свидетельствует о том, что чиновники на руководящих постах не справились со своими прямыми обязанностями. Об этом УНН рассказал политолог Кирилл Сазонов.

Огромные долги авиакомпаний перед Украэрорухом свидетельствуют о профнепригодности его руководства - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Украэроруха и профсоюз судятся: выяснено суть претензий

“Мы видим, что Украэрорух не смог справиться с проблемой долгов авиакомпаний. Мы не увидели результатов. Только после вмешательства министра инфрастуктуры Криклия они начали шевелиться. И складывается парадоксальная ситуация: Украэрорух не зарабатывает на том, на чем логично должен был бы зарабатывать”, — рассказал эксперт.

Сазонов не исключил, что решение этой проблемы лежит в плоскости жесткого вмешательства Кабинета министров и Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Потому что кто-то вышестоящий должен дать толчок к тому, чтобы Украэрорух перестал наконец-то закрывать глаза на долги авиакомпаний.

“Очевидно, если отрасль допускает такие долги, то ее руководитель и непосредственный чиновник не может говорить, что он справился со своими обязательствами. Мы видим, что Украэрорух допускает такие долги. И это не совсем понятно”, — отметил Сазонов.

Эксперт апеллирует к тому, что ситуация, в которой оказалось государственное предприятие, просто невообразима для бизнеса.

“Если частный предприниматель, который владеет 2-3 киосками в Киеве, не вовремя подаст ведомость, не вовремя заплатит налог, то у него будут большие проблемы и штрафы. И деньги с него выжмут, еще и за границу не пустят, пока не отдаст долги. А там, где государству должны миллиарды — почему-то Украэрорух проявляет непонятную и непростительную мягкость”, — подытожил Сазонов.

Напомним, стратегическое государственное предприятие Украэрорух с октября 2019 года возглавляет Андрей Ярмак.

С момента его назначения исполняющим обязанности директора госпредприятия долг авиакомпании МАУ за аэронавигационные услуги вырос вдвое — до одного миллиарда гривен. Кроме того, появились многочисленные долги других авиакомпаний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52