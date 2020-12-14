Огромные долги авиакомпаний перед Украэрорухом свидетельствуют о профнепригодности его руководства - эксперт

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“Мы видим, что Украэрорух не смог справиться с проблемой долгов авиакомпаний. Мы не увидели результатов. Только после вмешательства министра инфрастуктуры Криклия они начали шевелиться. И складывается парадоксальная ситуация: Украэрорух не зарабатывает на том, на чем логично должен был бы зарабатывать”, — рассказал эксперт.

Сазонов не исключил, что решение этой проблемы лежит в плоскости жесткого вмешательства Кабинета министров и Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Потому что кто-то вышестоящий должен дать толчок к тому, чтобы Украэрорух перестал наконец-то закрывать глаза на долги авиакомпаний.

“Очевидно, если отрасль допускает такие долги, то ее руководитель и непосредственный чиновник не может говорить, что он справился со своими обязательствами. Мы видим, что Украэрорух допускает такие долги. И это не совсем понятно”, — отметил Сазонов.

Эксперт апеллирует к тому, что ситуация, в которой оказалось государственное предприятие, просто невообразима для бизнеса.

“Если частный предприниматель, который владеет 2-3 киосками в Киеве, не вовремя подаст ведомость, не вовремя заплатит налог, то у него будут большие проблемы и штрафы. И деньги с него выжмут, еще и за границу не пустят, пока не отдаст долги. А там, где государству должны миллиарды — почему-то Украэрорух проявляет непонятную и непростительную мягкость”, — подытожил Сазонов.

Напомним, стратегическое государственное предприятие Украэрорух с октября 2019 года возглавляет Андрей Ярмак.

С момента его назначения исполняющим обязанности директора госпредприятия долг авиакомпании МАУ за аэронавигационные услуги вырос вдвое — до одного миллиарда гривен. Кроме того, появились многочисленные долги других авиакомпаний.