Загострення на Донбасі: сьогодні вже 8 ворожих порушень "режиму тиші", один поранений

Цитата:

“З початку доби ми маємо 8 порушень припинення вогню. Під обстріли потрапили наші позиції в районах Гранітного, Красногорівки. Маємо одного пораненого”, — повідомили в штабі.

Доповнення

Додамо, як повідомляла місцева влада, російсько-окупаційні війська знову обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині. Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.

Так, ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки, що в Щастинській громаді. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм. В бік будинків мешканців Трьохізбенки було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки. Внаслідок обстрілу відбулось загоряння двоповерхівки, яке, на щастя, було швидко ліквідоване силами працівників ДСНС та лісництва.

Також, як повідомлялося СЦКК, 8 вересня, з 23:00 до 23:16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм околиці Мар'їнки. Пострілами вони пошкодили цивільну інфраструктуру (стіни будівлі, прилеглої території).

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 8 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.