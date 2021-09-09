Загострення на Донбасі: сьогодні вже 8 ворожих порушень "режиму тиші", один поранений

ukru
17 березня, 19:38 • 89600 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113891 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169530 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150202 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150672 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160742 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178116 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150145 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159284 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176074 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 38666 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 47154 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 69757 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 47907 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71384 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169533 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156495 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253756 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250007 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378239 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56415 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66030 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64208 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100116 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110338 перегляди
Актуальне
Загострення на Донбасі: сьогодні вже 8 ворожих порушень "режиму тиші", один поранений

Загострення на Донбасі: сьогодні вже 8 ворожих порушень "режиму тиші", один поранений

Київ • УНН

 • 20249 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Донбасі з початку доби зафіксовано вже 8 ворожих порушень режиму припинення вогню. Один наш боєць дістав поранення. Про це в коментарі УНН повідомили у пресцентрі ООС.

Цитата:

“З початку доби ми маємо 8 порушень припинення вогню. Під обстріли потрапили наші позиції в районах Гранітного, Красногорівки. Маємо одного пораненого”, — повідомили в штабі.

Доповнення

Додамо, як повідомляла місцева влада, російсько-окупаційні війська знову обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині. Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.

Так, ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки, що в Щастинській громаді. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм. В бік будинків мешканців Трьохізбенки було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки. Внаслідок обстрілу відбулось загоряння двоповерхівки, яке, на щастя, було швидко ліквідоване силами працівників ДСНС та лісництва.

Також, як повідомлялося СЦКК, 8 вересня, з 23:00 до 23:16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм околиці Мар'їнки. Пострілами вони пошкодили цивільну інфраструктуру (стіни будівлі, прилеглої території).

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 8 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами