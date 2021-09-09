Обострение на Донбассе: сегодня уже 8 вражеских нарушений "режима тишины", один раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Донбассе с начала суток зафиксировано уже 8 вражеских нарушений режима прекращения огня. Один наш боец получил ранение. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-центре ООС.
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"С начала суток мы имеем 8 нарушений прекращения огня. Под обстрелы попали наши позиции в районах Гранитного, Красногоровки. Имеем одного раненого", - сообщили в штабе.
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Добавим, как сообщали местные власти, российско-оккупационные войска вновь обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.
Так, вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки, что в Счастьенской общине. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома. В результате обстрела произошло возгорание двухэтажки, которое, к счастью, было быстро ликвидировано силами работников ГСЧС и лесничества.
Также, как сообщалось СЦКК, 8 сентября, с 23:00 до 23:16, российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм окраин Марьинки. Выстрелами они повредили гражданскую инфраструктуру (стены здания, прилегающей территории).
Напомним
За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных ранили.