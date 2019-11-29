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Загибель українських альпіністів у Словаччині: консул контактує з місцевою поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Консул України у Словаччині підтримує контакт з місцевою поліцією щодо повідомлення про двох загиблих альпіністів з України. За даними місцевих правоохоронців, тіла двох осіб без ознак життя були знайдені у четвер, документів при них не було. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією представників Гірської рятувальної служби Словаччини, 28 листопада 2019 року рятувальною групою було знайдено тіла двох осіб без ознак життя. Представники поліції проводять заходи з ідентифікацією загиблих, позаяк вони були знайдені без документів. Консул підтримує контакт з місцевою поліцією", - повідомив Кирилич.

Як повідомлялося раніше в УНН, клуб альпінізму та скелелазіння "Вертикаль" раніше повідомив, що у словацьких Татрах під час спуску з гірського масиву загинули двоє альпіністів з України. 

Пізніше цю інформацію підтвердили у пресслужбі Гірської рятувальної служби Словаччини.

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