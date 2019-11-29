Загибель українських альпіністів у Словаччині: консул контактує з місцевою поліцією

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Консул України у Словаччині підтримує контакт з місцевою поліцією щодо повідомлення про двох загиблих альпіністів з України. За даними місцевих правоохоронців, тіла двох осіб без ознак життя були знайдені у четвер, документів при них не було. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.