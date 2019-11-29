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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108853 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100758 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108021 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118554 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148286 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Гибель украинских альпинистов в Словакии: консул контактирует с местной полицией

Гибель украинских альпинистов в Словакии: консул контактирует с местной полицией

Киев  •  УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Консул Украины в Словакии поддерживает контакт с местной полицией по уведомлению о двух погибших альпинистах из Украины. По данным местных правоохранительных органов, тела двух человек без признаков жизни были найдены в четверг, документов при них не было. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИДа Украины Василий Кирилич.

"По информации представителей Горной спасательной службы Словакии, 28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух человек без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов. Консул поддерживает контакт с местной полицией", - сообщил Кирилич.

Как сообщалось ранее в УНН, клуб альпинизма и скалолазания "Вертикаль" ранее сообщил, что в словацких Татрах во время спуска с горного массива погибли двое альпинистов из Украины.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Горной спасательной службы Словакии.

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