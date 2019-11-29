Гибель украинских альпинистов в Словакии: консул контактирует с местной полицией

"По информации представителей Горной спасательной службы Словакии, 28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух человек без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов. Консул поддерживает контакт с местной полицией", - сообщил Кирилич.

Как сообщалось ранее в УНН, клуб альпинизма и скалолазания "Вертикаль" ранее сообщил, что в словацких Татрах во время спуска с горного массива погибли двое альпинистов из Украины.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Горной спасательной службы Словакии.