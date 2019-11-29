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Загибель українських альпіністів у Словаччині: з'явились деталі трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Двоє українських альпіністів загинули при сходженні на гору Ломницький Штит в горах Високі Татри на сході Словаччини. В районі була погана видимість і йшов сніг, передає УНН із посиланням на пресслужбу Гірської рятувальної служби Словаччини.

"У другій половині дня 28 листопада 2019 року українські альпіністи звернулися за допомогою по лінії екстреної допомоги "18 300", повідомивши про падіння двох учасників у групі альпіністів із 11 осіб в районі Цмітра - гора Ломницький Штит", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Ломницький Штит - одна з найвищих гір в масиві Високі Татри. Її висота становить 2632 м.

За інформацією служби, на допомогу альпіністам відправилися дві групи рятувальників пожежної бригади з 14 чоловік.

За словами рятувальників, в районі була погана видимість і йшов сніг. Перша рятувальна група після прибуття на місце події виявила два тіла без ознак життя.

"Українські альпіністи, чоловік, віком 67 років і жінка у віці 30 років отримали травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що тіла загиблих українців були доставлені в айон Скалнате Плесо і звідти в морг в Новому Смоковці, де вони були прийняті співробітниками поліції.

Як повідомлялося в УНН, раніше про загибель альпіністів повідомляв клуб альпінізму та скелелазіння "Вертикаль".

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