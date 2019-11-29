Загибель українських альпіністів у Словаччині: з'явились деталі трагедії

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Двоє українських альпіністів загинули при сходженні на гору Ломницький Штит в горах Високі Татри на сході Словаччини. В районі була погана видимість і йшов сніг, передає УНН із посиланням на пресслужбу Гірської рятувальної служби Словаччини.