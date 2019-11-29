Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились детали трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двое украинских альпинистов погибли при восхождении на гору Ломницкий Штит в горах Высокие Татры на востоке Словакии. В районе была плохая видимость и шел снег, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Горной спасательной службы Словакии.
"Во второй половине дня 28 ноября 2019 года украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников с группы альпинистов из 11 человек в районе Цмитра - гора Ломницкий Штит", - говорится в сообщении.
Отметим, Ломницкий Штит - одна из самых высоких гор в массиве Высокие Татры. Ее высота составляет 2632 м.
По информации службы, на помощь альпинистам отправились две группы спасателей пожарной бригады из 14 человек.
Со слов спасателей, в районе была плохая видимость и шел снег. Первая спасательная группа после прибытия на место происшествия обнаружила два тела без признаков жизни.
"Украинские альпинисты, мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Сообщается, что тела погибших украицев были доставлены в айон Скалнате Плесо и оттуда в морг в Новом Смоковце, где они были приняты сотрудниками полиции.
Как сообщалось в УНН, ранее о гибели альпинистов сообщал клуб альпинизма и скалолазания "Вертикаль".