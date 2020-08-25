Загибель нардепа Тимчука: у прокуратурі розповіли про хід розслідування та закриття провадження

“Слідство розглядало всі можливі версії загибелі депутата Дмитра Тимчука. За цим фактом того ж дня (19.06.2019) було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, розслідування у якому проводилося слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві”, — зазначила Максимець.

Так, у ході слідства було призначено та проведено низку судових експертиз, зокрема, судово-медичну, балістичну, генетично-молекулярну та інші, допитані численні свідки, проаналізовано записи з камер відеоспостереження, проведено низку інших слідчих дій з метою встановлення як обставин, так і всіх можливих версій цієї трагічної події.

За словами Максимець, у день загибелі Дмитра Тимчука в його квартирі провели огляд, вилучили пістолет, з якого був зроблений постріл, магазин з патронами, гільзу. Також були відібрані змиви з рук та частин тіла загиблого та його співмешканки, предмети одягу, інші речові докази.

Установлено, що у квартирі, окрім загиблого та його співмешканки, не було інших осіб. Зі свідчень близького оточення депутата, останній час перед загибеллю він перебував в депресивному стані, рідко виходив з квартири, у день смерті взагалі не залишав місце проживання, що також підтверджується записами з камер відеоспостереження, встановленими біля квартири.

“Також під час слідства був проведений слідчий експеримент. Так, з метою відтворення положення тіла Тимчука під час пострілу, а також відтворення ймовірної траєкторії польоту кулі було проведено візуалізацію пострілу з фіксацією положення тіла, при якому куля могла пролетіти з траєкторією, необхідною для попадання у місце на стелі, де було виявлено ушкодження”, — додала вона.

За результатами проведеної візуалізації з’ясовано, що при зафіксованому положенні тіла та при відповідному нахилі голови, куля під час пострілу може пройти під кутом, встановленим під час розтину тіла, та ймовірно пройти по вказаній траєкторії й потрапити в місце ушкодження на стелі. Таким чином, згідно висновку судово-медичного експерта, пошкодження, виявлені при дослідженні тіла Дмитра Тимчука, могли утворитися за тих обставин, на які вказала свідок.

Крім того, за результатами комплексної генетично-молекулярної та балістичної експертизи генетичні ознаки клітин з ядрами на рамці зі стволом, спусковій скобі та основі рукоятки, магазині, кожусі затвора пістолета збігаються між собою та генетичними ознаками зразка крові загиблого та не збігаються між собою та з генетичними ознаками зразка букального епітелію його співмешканки.

За словами Максимець, беручи до уваги результати проведених експертиз та інші встановлені під час слідства обставини, слідство дійшло до висновку, що основною та єдиною версію загибелі депутата є самогубство.

“12 грудня 2019 року за результатами повного та всебічного дослідження всіх обставин загибелі Дмитра Тимчука, висновків судових експертиз, проведеного слідчого експерименту, огляду записів з камер відеоспостереження, свідчень його близьких та інших зібраних доказів в їх сукупності, кримінальне провадження, розпочате ч. 1 ст. 115 КК України, було закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто у зв’язку з відсутністю події злочину, а саме умисного вбивства”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, 19 червня у Києві у власній квартирі координатор групи “Інформаційний спротив”, нардеп VIII скликання Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення.

Поліція розглядала кілька версій загибелі Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Додамо, що 28 червня Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня Тимчука (посмертно).