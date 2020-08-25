Гибель нардепа Тымчука: в прокуратуре рассказали о ходе расследования и закрытии производства

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32112 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69547 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116855 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110120 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62996 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72408 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186618 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150433 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158381 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138586 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10665 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10767 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10867 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 9816 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10007 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116855 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110120 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87137 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99252 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129235 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5536 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10869 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13949 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16754 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18744 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Гибель нардепа Тымчука: в прокуратуре рассказали о ходе расследования и закрытии производства

Киев • УНН

 • 50550 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Производство о гибели народного депутата VIII созыва Дмитрия Тымчука закрыли в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Гибель нардепа Тымчука: в прокуратуре рассказали о ходе расследования и закрытии производства

"Следствие рассматривало все возможные версии гибели депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в тот же день (19.06.2019) было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением ГУ НП в г. Киеве ", - отметила Максимец.

Так, в ходе следствия было назначено и проведено ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, баллистическую, генетически молекулярную и другие, допрошены многочисленные свидетели, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, проведен ряд других следственных действий с целью установления как обстоятельств, так и всех возможных версий этого трагического события.

По словам Максимец, в день гибели Дмитрия Тымчука в его квартире провели осмотр, изъяли пистолет, из которого был произведен выстрел, магазин с патронами, гильзу. Также были отобраны смывы с рук и частей тела погибшего и его сожительницы, предметы одежды, другие вещественные доказательства.

Установлено, что в квартире, кроме погибшего и его сожительницы, не было других лиц. Из показаний близкого окружения депутата, последнее время перед гибелью он находился в депрессивном состоянии, редко выходил из квартиры, в день смерти вообще не покидал место проживания, что также подтверждается записями с камер видеонаблюдения, установленных возле квартиры.

"Также в ходе следствия был проведен следственный эксперимент. Так, с целью воспроизведения положения тела Тымчука во время выстрела, а также воспроизведение вероятной траектории полета пули было проведено визуализацию выстрела с фиксацией положения тела, при котором пуля могла пролететь с траектории, необходимой для попадания в место на потолке, где было обнаружено повреждение", - добавила она.

По результатам проведенной визуализации выяснено, что при зафиксированном положении тела и при соответствующем наклоне головы, пуля во время выстрела может пройти под углом, установленным при вскрытии тела, и вероятно пройти по указанной траектории и попасть в место повреждения на потолке. Таким образом, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения, обнаруженные при исследовании тела Дмитрия Тымчука, могли образоваться при тех обстоятельствах, на которые указала свидетель.

Кроме того, по результатам комплексной генетически молекулярной и баллистической экспертиз генетические признаки клеток с ядрами на рамке со стволом, спусковой скобе и основании рукоятки, магазине, кожухе затвора пистолета совпадают между собой и генетическим признакам образца крови погибшего и не совпадают между собой и с генетическими признаками образца буккального эпителия его сожительницы.

По словам Максимец, принимая во внимание результаты проведенных экспертиз и другие установленные в ходе следствия обстоятельства, следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата является самоубийство.

"12 декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записи с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в их совокупности, уголовное производство, начатое ч. 1 ст . 115 УК Украины, было закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства", - подытожила она.

Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп VIII созыва Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.

Полиция рассматривала несколько версий гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Добавим, что 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени Тымчука (посмертно).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23