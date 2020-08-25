Гибель нардепа Тымчука: в прокуратуре рассказали о ходе расследования и закрытии производства

"Следствие рассматривало все возможные версии гибели депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в тот же день (19.06.2019) было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением ГУ НП в г. Киеве ", - отметила Максимец.

Так, в ходе следствия было назначено и проведено ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, баллистическую, генетически молекулярную и другие, допрошены многочисленные свидетели, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, проведен ряд других следственных действий с целью установления как обстоятельств, так и всех возможных версий этого трагического события.

По словам Максимец, в день гибели Дмитрия Тымчука в его квартире провели осмотр, изъяли пистолет, из которого был произведен выстрел, магазин с патронами, гильзу. Также были отобраны смывы с рук и частей тела погибшего и его сожительницы, предметы одежды, другие вещественные доказательства.

Установлено, что в квартире, кроме погибшего и его сожительницы, не было других лиц. Из показаний близкого окружения депутата, последнее время перед гибелью он находился в депрессивном состоянии, редко выходил из квартиры, в день смерти вообще не покидал место проживания, что также подтверждается записями с камер видеонаблюдения, установленных возле квартиры.

"Также в ходе следствия был проведен следственный эксперимент. Так, с целью воспроизведения положения тела Тымчука во время выстрела, а также воспроизведение вероятной траектории полета пули было проведено визуализацию выстрела с фиксацией положения тела, при котором пуля могла пролететь с траектории, необходимой для попадания в место на потолке, где было обнаружено повреждение", - добавила она.

По результатам проведенной визуализации выяснено, что при зафиксированном положении тела и при соответствующем наклоне головы, пуля во время выстрела может пройти под углом, установленным при вскрытии тела, и вероятно пройти по указанной траектории и попасть в место повреждения на потолке. Таким образом, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения, обнаруженные при исследовании тела Дмитрия Тымчука, могли образоваться при тех обстоятельствах, на которые указала свидетель.

Кроме того, по результатам комплексной генетически молекулярной и баллистической экспертиз генетические признаки клеток с ядрами на рамке со стволом, спусковой скобе и основании рукоятки, магазине, кожухе затвора пистолета совпадают между собой и генетическим признакам образца крови погибшего и не совпадают между собой и с генетическими признаками образца буккального эпителия его сожительницы.

По словам Максимец, принимая во внимание результаты проведенных экспертиз и другие установленные в ходе следствия обстоятельства, следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата является самоубийство.

"12 декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записи с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в их совокупности, уголовное производство, начатое ч. 1 ст . 115 УК Украины, было закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства", - подытожила она.

Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп VIII созыва Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.

Полиция рассматривала несколько версий гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Добавим, что 28 июня Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени Тымчука (посмертно).