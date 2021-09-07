Загибель мера Кривого Рогу: у справі сьогодні провели 16 обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Кривому Розі у справі щодо загибелі мера Кривого Рогу Констянтина Павлова правоохоронці провели 16 обшуків. Про це розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“В мережі інтернет є інформація, що Головне слідче управління сьогодні проводить в Кривому Розі обшуки, так дійсно...Сьогодні у нас проведено (обшуки — ред.) в осіб, які можуть знати, володіти інформацією про мотиви вчинення цього самогубства або ж доведення до самогубства Павлова. Було проведено обшуки в ході яких в основному були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, флешки”, — розповів Батюк.
За його словами, раніше вже проводилися обшуки.
“Сьогодні було проведено 16 обшуків. Можливо це не останні”, — додав Батюк.
Додамо, що як повідомляється в ЗМІ обшуки провели вдома у виконуючого обов’язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, а також у його заступників Олександра Катриченка, Євгена Удода та депутата міської ради Вікторії Третьяк.
Доповнення
15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.
Поліція відкрила провадження.
Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.