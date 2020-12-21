"Задовольняє апетити Коломойського": у Раді пояснили, навіщо Зеленський вдруге тягне Вітренка у Міненерго

"Є зобов’язання певних політичних сил перед Коломойським. І вони будуть пробувати це зробити – проштовхнути Вітренка. Вітренко – це збитий льотчик, у даному випадку, але хай пробують", - пояснив він.

Вітренко не зможе дати раду кризі у енергетичному секторі, продовжив Волинець.

"Не варто призначати його на цю посаду. І так криза в енергетичному секторі. І посилювати її, поглиблювати тільки для того, щоб задовольнити апетити Ігоря Коломойського – не треба. Аргументів для такого призначення немає, про яке голосування ми говоримо? Так, нам треба міністр, але не таким шляхом. Вітренко має досвід роботи у нафтогазовому секторі, але він не зможе ефективно справитися з енергетичною кризою. А політики, які це просувають – вони таким чином втрачають свою політичну вагу", - переконаний нардеп.

Нагадаємо, керований у тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% до 6,3 грн за кубометр.

При цьому Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”. І це лише половина - першу частину він вже отримав.

Коментуючи це, Волинець вказав, що сьогодні Вітренко веде розкішний спосіб життя, збагачуючи себе за рахунок простих українців.

"Людина живе у Мюнхені, у шикарному особняку. У нього поруч Мерседес класу люкс, охоронець, він живе у своє задоволення, у нього все склалося. Він трохи відірвався від ситуації в Україні, від життя простих громадян, він не розуміє, що саме він і його оточення доклали зусиль для того, щоб українці стали біднішими", - коментує нардеп.

Нагадаємо, 17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики. За нього проголосувало лише 186 депутатів. Серед причин називали провали Вітренка в "Нафтогазі" та антисоціальну політику, яку він планує впровадити на посаді очільника Міненерго.