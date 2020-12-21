"Задовольняє апетити Коломойського": у Раді пояснили, навіщо Зеленський вдруге тягне Вітренка у Міненерго

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 103768 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 70687 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 72707 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 81465 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 103312 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 126949 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 211246 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214445 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185356 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175085 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
67%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 57016 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 74140 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 113505 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 80920 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 110029 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 103790 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 110748 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 257298 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 283099 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 367361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 21281 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 21033 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 23493 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24122 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 113946 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

"Задовольняє апетити Коломойського": у Раді пояснили, навіщо Зеленський вдруге тягне Вітренка у Міненерго

Київ • УНН

 • 7835 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський "проштовхує" кандидатуру Юрія Вітренка на керівника Міненерго, аби задовольнити апетити бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат від партії "Батьківщина" Михайло Волинець, коментуючи заяви про повторне голосування за Вітренка в Раді у січні.

"Задовольняє апетити Коломойського": у Раді пояснили, навіщо Зеленський вдруге тягне Вітренка у Міненерго

"Є зобов’язання певних політичних сил перед Коломойським. І вони будуть пробувати це зробити – проштовхнути Вітренка. Вітренко – це збитий льотчик, у даному випадку, але хай пробують", - пояснив він.

Вітренко не зможе дати раду кризі у енергетичному секторі, продовжив Волинець.

"Не варто призначати його на цю посаду. І так криза в енергетичному секторі. І посилювати її, поглиблювати тільки для того, щоб задовольнити апетити Ігоря Коломойського – не треба. Аргументів для такого призначення немає, про яке голосування ми говоримо? Так, нам треба міністр, але не таким шляхом. Вітренко має досвід роботи у нафтогазовому секторі, але він не зможе ефективно справитися з енергетичною кризою. А політики, які це просувають – вони таким чином втрачають свою політичну вагу", - переконаний нардеп.

Нагадаємо, керований у тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% до 6,3 грн за кубометр.

При цьому Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”. І це лише половина - першу частину він вже отримав.

Коментуючи це, Волинець вказав, що сьогодні Вітренко веде розкішний спосіб життя, збагачуючи себе за рахунок простих українців.

"Людина живе у Мюнхені, у шикарному особняку. У нього поруч Мерседес класу люкс, охоронець, він живе у своє задоволення, у нього все склалося. Він трохи відірвався від ситуації в Україні, від життя простих громадян, він не розуміє, що саме він і його оточення доклали зусиль для того, щоб українці стали біднішими", - коментує нардеп.

Нагадаємо, 17 грудня Рада не підтримала призначення Вітренка міністром енергетики. За нього проголосувало лише 186 депутатів. Серед причин називали провали Вітренка в "Нафтогазі" та антисоціальну політику, яку він планує впровадити на посаді очільника Міненерго. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76