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"Удовлетворяет аппетиты Коломойского": в Раде объяснили, зачем Зеленский во второй раз тянет Витренко в Минэнерго

Киев • УНН

 • 7835 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский "проталкивает" кандидатуру Юрия Витренко на руководителя Минэнерго, чтобы удовлетворить аппетиты бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Волынец, комментируя заявления о повторном голосовании за Витренко в Раде в январе.

"Удовлетворяет аппетиты Коломойского": в Раде объяснили, зачем Зеленский во второй раз тянет Витренко в Минэнерго

"Есть обязательства определенных политических сил перед Коломойским. И будут они пробовать это сделать - протолкнуть Витренко. Витренко - это сбитый летчик, в данном случае, но пусть пробуют", - пояснил он.

Витренко не сможет разобраться в кризисе в энергетическом секторе, продолжил Волынец.

"Не стоит назначать его на эту должность. И так кризис в энергетическом секторе. И усиливать его, углублять только для того, чтобы удовлетворить аппетиты Игоря Коломойского - не надо. Аргументов для такого назначения нет, о каком голосовании мы говорим? Да, нам надо министр, но не таким путем. Витренко имеет опыт работы в нефтегазовом секторе, но он не сможет эффективно справиться с энергетическим кризисом. А политики, это продвигающие - они таким образом теряют свой политический вес", - убежден нардеп.

Напомним, управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020 года убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% до 6,3 грн за кубометр.

При этом Витренко требовал от "Нафтогаза" выплатить ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения". И это только половина - первую часть он уже получил.

Комментируя это, Волынец отметил, что сегодня Витренко ведет роскошный образ жизни, обогащая себя за счет простых украинцев.

"Человек живет в Мюнхене, в шикарном особняке. У него рядом Мерседес класса люкс, охранник, он живет в свое удовольствие, у него все сложилось. Он немного оторвался от ситуации в Украине, от жизни простых граждан, он не понимает, что именно он и его окружение делали все для того, чтобы украинцы стали беднее", - комментирует нардеп.

Напомним, 17 декабря Рада не поддержала назначение Витренко министром энергетики. За него проголосовало лишь 186 депутатов. Среди причин называли провалы Витренко в "Нафтогазе" и антисоциальную политику, которую он планирует внедрить в должности главы Минэнерго.

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