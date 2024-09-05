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Забруднення Десни змінює характер, фіксується за 38 км до Чернігова - Міндовкілля

Забруднення Десни змінює характер, фіксується за 38 км до Чернігова - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 12867 перегляди

Забруднюючі речовини на Десні дійшли до села Боромики, за 38 км від Чернігова. Забруднення пересувається по центру річки, осідаючи на дно. Зібрано 20 тонн загиблої риби в Чернігівській та Сумській областях.

Характер забруднення на річці Десна почав змінюватися, повідомили у Міндовкілля у четвер, пише УНН.

Забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в селі Боромики на Чернігівщині. До Чернігова залишилося 38 кілометрів. Наразі спостерігається зміна характеру забруднення - воно йде не суцільним розривом, а пересувається по найглибшій частині річки, по центру. Забруднення осідає на дно

- повідомили у Міндовкілля у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.

"За даними Держводагентства, останні п'ять днів спостерігалася тенденція сповільнення руху забруднення: 3 вересня вона становила 10 км/добу, а 4 вересня — 20 км/добу. За останні 30 км просування забруднюючих речовин по річка Десна мор риби не зафіксовано. Вода має сірий колір та неприємний запах. Спостерігається низький вміст розчиненого кисню і високі показники хімічного споживання кисню. Зафіксовано перевищення по марганцю, що спричинено процесом гниття загиблої риби", - повідомили у міністерстві.

На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем, як зазначається, здійснюють заходи з уловлювання загиблої риби. "Загалом станом на сьогодні на території Чернігівської області зібрано 8 тонн загиблої риби, а на території Сумської області вже зібрано понад 12 тонн загиблої риби", - ідеться у повідомленні.

З метою порятунку живої риби у місцях, куди ще не дійшло забруднення, місцевою владою та активістами, як вказано, здійснюється розчищення приток річки Десна, щоб риба могла туди заходити безперешкодно.

Для забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення Держпродспоживслужба та Держекоінспекція запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у цих регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм та Десна для напування худоби та поливу городини. "Фактів торгівлі рибою, що зазнала загибелі в річках, не виявлено", - повідомили у Міндовкілля.

Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція02.09.24, 16:59 • 13245 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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