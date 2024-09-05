Загрязнение Десны меняет характер, фиксируется за 38 км до Чернигова - Минприроды
Киев • УНН
Загрязняющие вещества на Десне дошли до села Боромики, в 38 км от Чернигова. Загрязнение передвигается по центру реки, оседая на дно. Собрано 20 тонн погибшей рыбы в Черниговской и Сумской областях.
Характер загрязнения на реке Десна начал меняться, сообщили в Минприроды в четверг, пишет УНН.
Загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в селе Боромики на Черниговщине. До Чернигова осталось 38 километров. Сейчас наблюдается изменение характера загрязнения - оно идет не сплошным разрывом, а передвигается по самой глубокой части реки, по центру. Загрязнение оседает на дно
Детали
Как сообщается, на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.
"По данным Госводагентства, последние пять дней наблюдалась тенденция замедления движения загрязнения: 3 сентября она составляла 10 км/сутки, а 4 сентября - 20 км/сутки. За последние 30 км продвижения загрязняющих веществ по река Десна мор рыбы не зафиксировано. Вода имеет серый цвет и неприятный запах. Наблюдается низкое содержание растворенного кислорода и высокие показатели химического потребления кислорода. Зафиксировано превышение по марганцу, что вызвано процессом гниения погибшей рыбы", - сообщили в министерстве.
На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем, как отмечается, осуществляют мероприятия по отлову погибшей рыбы. "Всего по состоянию на сегодня на территории Черниговской области собрано 8 тонн погибшей рыбы, а на территории Сумской области уже собрано более 12 тонн погибшей рыбы", - говорится в сообщении.
С целью спасения живой рыбы в местах, куда еще не дошло загрязнение, местными властями и активистами, как указано, осуществляется расчистка притоков реки Десна, чтобы рыба могла туда заходить беспрепятственно.
Для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм и Десна для поения скота и полива овощей. "Фактов торговли рыбой, подвергшейся гибели в реках, не выявлено", - сообщили в Минприроды.
Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція2 сентября 2024, 13:59 • 12477 просмотров