Загрязнение Десны меняет характер, фиксируется за 38 км до Чернигова - Минприроды

Характер загрязнения на реке Десна начал меняться, сообщили в Минприроды в четверг, пишет УНН.

Загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в селе Боромики на Черниговщине. До Чернигова осталось 38 километров. Сейчас наблюдается изменение характера загрязнения - оно идет не сплошным разрывом, а передвигается по самой глубокой части реки, по центру. Загрязнение оседает на дно - сообщили в Минприроды в Telegram.

Детали

Как сообщается, на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.

"По данным Госводагентства, последние пять дней наблюдалась тенденция замедления движения загрязнения: 3 сентября она составляла 10 км/сутки, а 4 сентября - 20 км/сутки. За последние 30 км продвижения загрязняющих веществ по река Десна мор рыбы не зафиксировано. Вода имеет серый цвет и неприятный запах. Наблюдается низкое содержание растворенного кислорода и высокие показатели химического потребления кислорода. Зафиксировано превышение по марганцу, что вызвано процессом гниения погибшей рыбы", - сообщили в министерстве.

На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем, как отмечается, осуществляют мероприятия по отлову погибшей рыбы. "Всего по состоянию на сегодня на территории Черниговской области собрано 8 тонн погибшей рыбы, а на территории Сумской области уже собрано более 12 тонн погибшей рыбы", - говорится в сообщении.

С целью спасения живой рыбы в местах, куда еще не дошло загрязнение, местными властями и активистами, как указано, осуществляется расчистка притоков реки Десна, чтобы рыба могла туда заходить беспрепятственно.

Для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм и Десна для поения скота и полива овощей. "Фактов торговли рыбой, подвергшейся гибели в реках, не выявлено", - сообщили в Минприроды.

Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція