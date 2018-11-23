Забитий м'яч Коноплянки увійшов до топ-5 кращих голів туру Ліги націй

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. УЄФА виділив гол нашого співвітчизника Євгена Коноплянки в матчі Ліги націй Словаччина – Україна, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.

Футболіст української команди та "Шальке" оформив гол зльоту у ворота словаків, який став єдиним в активі "жовто-блакитних" (1:4).

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Окрім українця, до списку потрапили Харіс Сеферович (Швейцарія), Тімо Вернер (Німеччина), Еніс Бардхі (Македонія) та Марсель Бюхель (Ліхтенштейн).

Нагадаємо, що клуб Коноплянки близький до виходу в плей-оф Ліги чемпіонів. 

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