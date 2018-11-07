Друга перемога "Шальке" наблизила клуб Коноплянки до плей-оф ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Гельзенкірхені домашній колектив “Шальке” посперечався за перемогу із турецьким “Галатасараєм” в 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів, передає УНН.
Бургшталлер відкрив рахунок після помилки Муслери вже на 4 хвилині. Згодом господарі завдяки більш активнішій грі поцілили в штангу. Більш комфортну перевагу “кобальтовим” організував Марк Ут на 57 хвилині. Його гол став заключним у протистоянні — 2:0.
Таким чином, “Шальке” помстилося “Галатасараю” за поразку на власному полі в 1/8 фіналу ЛЧ-2012/13.
Примітно, що українець Євген Коноплянка провів усю гру на лаві запасних.
Додамо також, гельзенкірхенці набрали 8 очок і знаходяться на другій сходинці групи в якій передує “Порту” завдяки виграшу над “Локомотивом” 4:1.