Вторая победа "Шальке" приблизила клуб Коноплянки в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Гельзенкирхене домашний коллектив “Шальке” поспорил за победу с турецким “Галатасараем” в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов, передает УНН.
Бургшталлер открыл счет после ошибки Муслеры уже на 4 минуте. Впоследствии хозяева благодаря более активной игре попали в штангу. Более комфортное преимущество “кобальтовым” организовал Марк Ут на 57 минуте. Его гол стал заключительным в противостоянии — 2:0.
Таким образом, “Шальке” отомстил “Галатасараю” за поражение на своем поле в 1/8 финала ЛЧ-2012/13.
Примечательно, что украинец Евгений Коноплянка провел всю игру на скамейке запасных.
Добавим также, гельзенкирхенцы набрали 8 очков и находятся на второй строчке группы в которой предшествует “Порту” благодаря выигрышу над “Локомотивом” 4:1.