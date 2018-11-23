Забитый мяч Коноплянки вошел в топ-5 лучших голов тура Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. УЕФА выделил гол нашего соотечественника Евгения Коноплянки в матче Лиги наций Словакия - Украина, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
Футболист украинской команды и "Шальке" оформил гол взлета в ворота словаков, который стал единственным в активе "желто-голубых" (1:4).
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Кроме украинца, в список попали Харис Сеферович (Швейцария), Тимо Вернер (Германия), Энис Бардхи (Македония) и Марсель Бюхель (Лихтенштейн).
Напомним, что клуб Коноплянки близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.