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За тиждень внаслідок пожеж в Україні знищено 341 гектар лісу: найгірша ситуація на Кіровоградщині

За тиждень внаслідок пожеж в Україні знищено 341 гектар лісу: найгірша ситуація на Кіровоградщині

Київ • УНН

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В лісах України виникло понад 150 пожеж на площі 341 га через обстріли та збиті ракети. Найгірша ситуація на Кіровоградщині, де згоріло 115 га лісу внаслідок детонації бойових частин ракет.

Протягом останнього тижня в лісах України виникло понад півтори сотні загорянь на площі 341 га. Переважно причиною займань стали масовані обстріли, збиті ракети та дрони. Про це заявило ДП "Ліси України", передає УНН.

Деталі

Найгірша ситуація на Кіровоградщині. Внаслідок детонації бойових частин ракет згоріло 115 га лісу. За тиждень на Харківщині ліквідовано 54,9 га пожеж. На прифронтовій Сумщині - ліквідували майже 50 га займань. Десятки пожеж на Київщині через атаки на столицю "Шахедів". Загасили вогонь на території 24,6 га

- резюмували в підприємстві. 

Фахівці попереджають, що вже багато тижнів в більшості регіонів країни немає дощів тож вогонь розповсюджується миттєво.Наразі лісова охорона працює з максимальним навантаженням.

Всіма доступними засобами стабілізуємо ситуацію, аби не повторилась катастрофа 2020-го року! Працювати стає все складніше - вогонь перекидається з прифронтових лісгоспів Держлісагентства та територій природно-заповідного фонду

- йдеться в заяві "Лісів України".

Доповнення

Разом з тим фахівці наголошують, що часто загоряння виникають з людського фактора.

Благаємо всіх – у цей період не відвідувати ліси! Звертаємось до місцевої влади із закликом поновити тотальну заборону на відвідування лісів по всій країні. Це зменшить навантаження на наші сили реагування, які ліквідують наслідки ворожих атак

- заявили в ДП "Ліси України". 

Горить торф і зона відчуження: у ДСНС розповіли про масштаби пожеж на Київщині 04.09.24, 13:15 • 12466 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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