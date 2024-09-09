За неделю в результате пожаров в Украине уничтожено 341 гектар леса: худшая ситуация на Кировоградщине

В течение последней недели в лесах Украины возникло более полутора сотен возгораний на площади 341 га. Преимущественно причиной возгораний стали массированные обстрелы, сбитые ракеты и дроны. Об этом заявило ГП «Леса Украины», передает УНН.

Детали

Худшая ситуация на Кировоградщине. В результате детонации боевых частей ракет сгорело 115 га леса. За неделю на Харьковщине ликвидировано 54,9 га пожаров. На прифронтовой Сумщине - ликвидировали почти 50 га возгораний. Десятки пожаров на Киевщине из-за атак на столицу «Шахедов». Потушили огонь на территории 24,6 га - резюмировали в предприятии.

Специалисты предупреждают, что уже много недель в большинстве регионов страны нет дождей поэтому огонь распространяется мгновенно. сейчас лесная охрана работает с максимальной нагрузкой.

Всеми доступными средствами стабилизируем ситуацию, чтобы не повторилась катастрофа 2020-го года! Работать становится все сложнее - огонь перебрасывается из прифронтовых лесхозов Гослесагентства и территорий природно-заповедного фонда - говорится в заявлении «Лесов Украины».

Дополнение

Вместе с тем специалисты отмечают, что часто возгорания возникают из-за человеческого фактора.

Умоляем всех - в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это уменьшит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак - заявили в ГП «Леса Украины».

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