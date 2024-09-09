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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю в результате пожаров в Украине уничтожено 341 гектар леса: худшая ситуация на Кировоградщине

За неделю в результате пожаров в Украине уничтожено 341 гектар леса: худшая ситуация на Кировоградщине

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 13:07  •  10619 просмотра

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В лесах Украины возникло более 150 пожаров на площади 341 га из-за обстрелов и сбитых ракет. Худшая ситуация на Кировоградщине, где сгорело 115 га леса в результате детонации боевых частей ракет.

В течение последней недели в лесах Украины возникло более полутора сотен возгораний на площади 341 га. Преимущественно причиной возгораний стали массированные обстрелы, сбитые ракеты и дроны. Об этом заявило ГП «Леса Украины», передает УНН.

Детали

Худшая ситуация на Кировоградщине. В результате детонации боевых частей ракет сгорело 115 га леса. За неделю на Харьковщине ликвидировано 54,9 га пожаров. На прифронтовой Сумщине - ликвидировали почти 50 га возгораний. Десятки пожаров на Киевщине из-за атак на столицу «Шахедов». Потушили огонь на территории 24,6 га

- резюмировали в предприятии. 

Специалисты предупреждают, что уже много недель в большинстве регионов страны нет дождей поэтому огонь распространяется мгновенно. сейчас лесная охрана работает с максимальной нагрузкой.

Всеми доступными средствами стабилизируем ситуацию, чтобы не повторилась катастрофа 2020-го года! Работать становится все сложнее - огонь перебрасывается из прифронтовых лесхозов Гослесагентства и территорий природно-заповедного фонда

- говорится в заявлении «Лесов Украины».

Дополнение

Вместе с тем специалисты отмечают, что часто возгорания возникают из-за человеческого фактора.

Умоляем всех - в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это уменьшит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак

- заявили в ГП «Леса Украины». 

Горить торф і зона відчуження: у ДСНС розповіли про масштаби пожеж на Київщині 4 сентября 2024, 10:15 • 12046 просмотров

Владимир Омельченко

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