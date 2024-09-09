За неделю в результате пожаров в Украине уничтожено 341 гектар леса: худшая ситуация на Кировоградщине
Киев • УНН
В лесах Украины возникло более 150 пожаров на площади 341 га из-за обстрелов и сбитых ракет. Худшая ситуация на Кировоградщине, где сгорело 115 га леса в результате детонации боевых частей ракет.
В течение последней недели в лесах Украины возникло более полутора сотен возгораний на площади 341 га. Преимущественно причиной возгораний стали массированные обстрелы, сбитые ракеты и дроны. Об этом заявило ГП «Леса Украины», передает УНН.
Детали
Худшая ситуация на Кировоградщине. В результате детонации боевых частей ракет сгорело 115 га леса. За неделю на Харьковщине ликвидировано 54,9 га пожаров. На прифронтовой Сумщине - ликвидировали почти 50 га возгораний. Десятки пожаров на Киевщине из-за атак на столицу «Шахедов». Потушили огонь на территории 24,6 га
Специалисты предупреждают, что уже много недель в большинстве регионов страны нет дождей поэтому огонь распространяется мгновенно. сейчас лесная охрана работает с максимальной нагрузкой.
Всеми доступными средствами стабилизируем ситуацию, чтобы не повторилась катастрофа 2020-го года! Работать становится все сложнее - огонь перебрасывается из прифронтовых лесхозов Гослесагентства и территорий природно-заповедного фонда
Дополнение
Вместе с тем специалисты отмечают, что часто возгорания возникают из-за человеческого фактора.
Умоляем всех - в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это уменьшит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак
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