За тиждень в Україні в пожежах загинуло 50 людей, потонуло у водоймах - 14

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Від початку тижня в Україні зареєстровано 2 тис. 888 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу рятувальників.

Деталі

22-28 березня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 888 надзвичайних подій, у результаті вжитих заходів врятовано 66 осіб.

Цитата

“Ліквідовано 2 тис. 577 пожеж, врятовано на пожежах 49 осіб та не допущено знищення вогнем 481 будівлі і 29 од. техніки. На пожежах загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 830 тис. грн” — інформують у пресслужбі рятувальників.

Упродовж тижня виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 178 вибухонебезпечних предметів. На водних об’єктах загинуло 14 осіб.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.  На Харківщині 15-річний хлопець з дідусем намагалися врятувати свою собаку, яка провалилася під кригу. Чоловік зміг вибратися на берег водоймища, а його онук потонув.

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