За неделю в Украине в пожарах погибли 50 человек, утонуло в водоемах - 14

Детали

22-28 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 888 происшествий, в результате принятых мер спасено 66 человек.

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“Ликвидировано 2 тыс. 577 пожаров, спасено на пожарах 49 человек и не допущено уничтожение огнем 481 здания и 29 ед. техники. На пожарах погибло 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 830 тыс. Грн ”, - информируют в пресс служба спасателей.

В течение недели обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 178 взрывоопасных предметов. На водных объектах погибло 14 человек.

Напомним

В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемых дома погибли два человека. На Харьковщине 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.