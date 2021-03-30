За неделю в Украине в пожарах погибли 50 человек, утонуло в водоемах - 14
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала недели в Украине зареестровано 2 тыс. 888 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу спасателей.
Детали
22-28 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 888 происшествий, в результате принятых мер спасено 66 человек.
Цитата
“Ликвидировано 2 тыс. 577 пожаров, спасено на пожарах 49 человек и не допущено уничтожение огнем 481 здания и 29 ед. техники. На пожарах погибло 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 830 тыс. Грн ”, - информируют в пресс служба спасателей.
В течение недели обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 178 взрывоопасных предметов. На водных объектах погибло 14 человек.
Напомним
В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемых дома погибли два человека. На Харьковщине 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.