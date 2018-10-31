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За тиждень на Донбасі були поранені троє мирних жителів – ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Минулого року на Донбасі внаслідок обстрілу і розриву міни отримали поранення троє мирних жителів. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Минулого тижня в Мар’їнці чоловік отримав кульове поранення в ногу, коли ремонтував дах на своїй оселі, а в Залізному співробітники компанії „Вода Донбасу“ отримали поранення внаслідок вибуху міни у той час, як вони ремонтували водогони для забезпечення подачі питної води”, — зазначив Хуг.

При цьому він додав, що з початку 2016 року поточного року СММ ОБСЄ підтвердила загибель понад 216 осіб і поранення 920 серед мирного населення.

Нагадаємо, з початку року станом на початок серпня на Донбасі спеціальна моніторингова місія зафіксувала 168 жертв серед цивільного населення, з яких 31 загиблий.

Минулого тижня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень припинення вогню на Донбасі.

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