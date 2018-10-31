За тиждень на Донбасі були поранені троє мирних жителів – ОБСЄ

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Минулого року на Донбасі внаслідок обстрілу і розриву міни отримали поранення троє мирних жителів. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.