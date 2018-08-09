ОБСЄ: цього року на Донбасі загинув 31 цивільний, 137 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Загалом з початку року на Донбасі спеціальна моніторингова місія зафіксувала 168 жертв серед цивільного населення, з яких 31 загиблий. Про це сьогодні сказав під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"З початку року ми підтвердили, що 31 цивільна особа загинула, а 137 отримали поранення. Загалом 168 жертв серед цивільного населення", - заявив Хуг.
За його словами, ті, хто підтвердили відданість припиненню вогню, могли б погодитись на це зі щирими намірами, але заходи, необхідні для втілення в життя цього підтвердження, не були вжиті.
Так, з 1 липня СММ ОБСЄ зафіксувала 360 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. 273 з них – у районах, що не контролюються урядом.
Сторони також не провели розмінування, зазначив заступник голови СММ.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 74 одиниці невідведеного озброєння бойовиків.