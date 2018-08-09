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ОБСЕ: в этом году на Донбассе погиб 31 гражданский, 137 ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Всего с начала года на Донбассе специальная мониторинговая миссия зафиксировала 168 жертв среди гражданского населения, из которых 31 погибший. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

ОБСЕ: в этом году на Донбассе погиб 31 гражданский, 137 ранены

"С начала года мы подтвердили, что 31 гражданское лицо погибло, а 137 получили ранения. В общем 168 жертв среди гражданского населения", - заявил Хуг.

По его словам, те, кто подтвердили приверженность прекращению огня, могли бы согласиться на это с искренними намерениями, но меры, необходимые для претворения в жизнь этого подтверждения, не были приняты.

Так, с 1 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 360 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий отвода. 273 из них - в районах, которые не контролируются правительством.

Стороны также не провели разминирование, отметил заместитель председателя СММ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 74 единицы не отведенного вооружения боевиков.

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