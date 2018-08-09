ОБСЕ: в этом году на Донбассе погиб 31 гражданский, 137 ранены

"С начала года мы подтвердили, что 31 гражданское лицо погибло, а 137 получили ранения. В общем 168 жертв среди гражданского населения", - заявил Хуг.

По его словам, те, кто подтвердили приверженность прекращению огня, могли бы согласиться на это с искренними намерениями, но меры, необходимые для претворения в жизнь этого подтверждения, не были приняты.

Так, с 1 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 360 единиц вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий отвода. 273 из них - в районах, которые не контролируются правительством.

Стороны также не провели разминирование, отметил заместитель председателя СММ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 74 единицы не отведенного вооружения боевиков.