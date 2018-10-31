За неделю на Донбассе были ранены трое мирных жителей - ОБСЕ

“На прошлой неделе в Марьинке мужчина получил пулевое ранение в ногу, когда ремонтировал крышу на своем доме, а в Железном сотрудники компании „Вода Донбасса“ получили ранения в результате взрыва мины в то время, как они ремонтировали водопровод для обеспечения подачи питьевой воды”, — отметил Хуг.

При этом он добавил, что с начала 2016 года текущего года СММ ОБСЕ подтвердила гибель более 216 человек и ранения 920 лиц среди мирного населения.

Напомним, с начала года по состоянию на начало августа на Донбассе специальная мониторинговая миссия зафиксировала 168 жертв среди гражданского населения, из которых 31 погибший.

На прошлой неделе Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня на Донбассе.