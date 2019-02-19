За роки незалежності за інші країни почали виступати 137 українських спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. За роки незалежності (у період з 1993 по 2017 рр.) за інші країни почали виступати 137 українських спортсменів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
За роки незалежності найбільше спортсменів виїхало до Росії – 47, Азербайджану – 25, США – 12.
Крім того, українські спортсмени виїхали у Туреччину та Білорусь – по 6, Німеччину та Ізраїль – по 4, Португалію та Узбекистан – по 3, у Францію, Італію, Болгарію, Грузію, Казахстан, Австралію – по 2, а також по одному спортсмену виїхало в Японію, Словенію, Хорватію, Австрію, Швецію, Словаччину, Іспанію, Канаду, Аргентину, Латвію, Англію, Єгипет та Катар.
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Нагадаємо, українці вибороли чотири "золота" на турнірі "ABAF".