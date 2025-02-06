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За підтримки програми "МХП Поруч" в Україні з'явилася ветеранська команда з футзалу

За підтримки програми "МХП Поруч" в Україні з'явилася ветеранська команда з футзалу

Київ • УНН

 • 26541 перегляди

У Вишгороді відбувся турнір із футзалу серед військових та ветеранів, де команда "Черкаські Козаки" посіла друге місце. Команда отримує підтримку в межах програми "МХП Поруч" та об'єднує військових з різних фронтів.

Днями у Вишгороді, що на Київщині, відбувся турнір із футзалу "Кубок Незламних" серед військових та ветеранів. У змаганнях брали участь вісім команд із різних областей України. Друге місце на турнірі посіла команда "Черкаські Козаки", чия підтримка здійснюється в межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч". Гравці команди поділилися історіями свого життя та планами на майбутнє, передає УНН.

Деталі

Капітаном "Черкаських Козаків" є Артем Лукашук. Він почав грати у футбол ще в дитинстві. Пізніше - у військовій частині, коли перейшов на контракт, і після поранення, яке отримав під час АТО. Тепер він допомагає іншим ветеранам знайти підтримку через гру.

На турнір "Кубок Незламних" деякі хлопці приїхали, можна сказати, з фронту. Троє з Курського напрямку, двоє з Харківського та один з Херсонського. Їм дуже пощастило з командирами - вони розуміють, що хлопцям треба розвантажитися, адже вони постійно на "бойових". Зі свого досвіду я знаю, наскільки спорт важливий, адже він допоміг мені відновитися після поранення. Я зрозумів, що спорт і сім'я — це головна реабілітація. А ветеранський спорт важливий тим, що тут ти - свій серед своїх 

- коментує він.

Сергій Вечірній – військовий, який вперше зіграв за "Черкаських Козаків" саме на турнірі "Кубок Незламних". Розповів, що у футбол грає змалечку, але через службу на передовій довго не мав змоги повернутися на поле.

Спорт об'єднує, заряджає енергією. Маю багато позитивних емоцій від спілкування з військовими і ветеранами, змагаючись проти таких самих людей, як і сам. Розумію, через що вони пройшли, з якими викликами зіштовхнулися. Відчуваю повагу в кожному і до кожного 

- додає Вечірній.

Владислав Сидоренко прийшов у команду ще у 2018 році. З капітаном "Черкаських Козаків" він познайомився в госпіталі.

Кращого заняття для адаптації, ніж спорт, я, наприклад, придумати не можу. У нас життя таке, що часто щось нагнітає, навантажує. А коли я приходжу на тренування, в мене мозок повністю перезавантажується. Для військових це дуже важливо. Знайти себе можна завжди. У будь-якій сфері, будь-якому виді спорту. Треба пробувати 

- ділиться він.

"Черкаські козаки" мають грандіозні плани. Вони підтримують партнерство з Українською асоціацією футболу, з міжнародними організаціями та багатьма ветеранами з різних країн. І вони готові відкривати потенціал футболу для реабілітації та реінтеграції учасників бойових дій.

Окрім забезпечення формою, м’ячами, взуттям – ми створюємо умови та можливості, щоб наші захисники могли відновитися, перезавантажитися, відчути підтримку побратимів 

- кажуть в благодійному фонді «МХП-Громаді».

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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