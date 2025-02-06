При поддержке программы "МХП Поруч" в Украине появилась ветеранская команда по футзалу

На днях в Вышгороде, что на Киевщине, состоялся турнир по футзалу "Кубок Несокрушимых" среди военных и ветеранов. В соревнованиях принимали участие восемь команд из разных областей Украины. Второе место на турнире заняла команда "Черкасские Козаки", чья поддержка осуществляется в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч". Игроки команды поделились историями своей жизни и планами на будущее, передает УНН.

Детали

Капитаном "Черкасских Козаков" является Артем Лукашук. Он начал играть в футбол еще в детстве. Позже - в воинской части, когда перешел на контракт, и после ранения, которое получил во время АТО. Теперь он помогает другим ветеранам найти поддержку через игру.

На турнир "Кубок Несокрушимых" некоторые ребята приехали, можно сказать, с фронта. Трое с Курского направления, двое из Харьковского и один из Херсонского. Им очень повезло с командирами - они понимают, что ребятам надо разгрузиться, ведь они постоянно на "боевых". Из своего опыта я знаю, насколько спорт важен, ведь он помог мне восстановиться после ранения. Я понял, что спорт и семья - это главная реабилитация. А ветеранский спорт важен тем, что здесь ты - свой среди своих - комментирует он.

Сергей Вечерний - военный, который впервые сыграл за "Черкасских Козаков" именно на турнире "Кубок Несокрушимых". Рассказал, что в футбол играет с детства, но из-за службы на передовой долго не мог вернуться на поле.

Спорт объединяет, заряжает энергией. Имею много положительных эмоций от общения с военными и ветеранами, соревнуясь против таких же людей, как и сам. Понимаю, через что они прошли, с какими вызовами столкнулись. Чувствую уважение в каждом и к каждому - добавляет Вечерний.

Владислав Сидоренко пришел в команду еще в 2018 году. С капитаном "Черкасских Козаков" он познакомился в госпитале.

Лучшего занятия для адаптации, чем спорт, я, например, придумать не могу. У нас жизнь такая, что часто что-то нагнетает, нагружает. А когда я прихожу на тренировку, у меня мозг полностью перезагружается. Для военных это очень важно. Найти себя можно всегда. В любой сфере, любом виде спорта. Надо пробовать - делится он.

"Черкасские козаки" имеют грандиозные планы. Они поддерживают партнерство с Украинской ассоциацией футбола, с международными организациями и многими ветеранами из разных стран. И они готовы открывать потенциал футбола для реабилитации и реинтеграции участников боевых действий.

Кроме обеспечения формой, мячами, обувью - мы создаем условия и возможности, чтобы наши защитники могли восстановиться, перезагрузиться, почувствовать поддержку побратимов - говорят в благотворительном фонде «МХП-Громаді».

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.