За міжнародну торгівлю українськими дітьми 3 особи притягнуто до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За міжнародну торгівлю українськими дітьми в Україні притягнуто до відповідальності трьох чоловіків, один з яких – іноземець. Про це у відповіді на запит УНН повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, зараз прокуратура проводить розслідування кримінальних проваджень за фактами продажу українських дітей під виглядом сурогатного материнства. В результаті цих розслідувань вже притягнуто до кримінальної відповідальності трьох працівників медичного центру "Віотехсом", а один з підозрюваних – громадянин Німеччини та Молодови, є власником цього медцентру.
"Власник медичного центру ТОВ "Віотехсом" Точиловський Альберт (громадянин Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Молдови) за ч. З ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212, ч. З ст. 209 КК України. Головний лікар медичного центру ТОВ "Віотехсом" Копков В.С. - ч. З ст. 149, ч. 1 ст, 366, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України. Директор ТОВ "Віотехсом" Купрієць Ю.М. - ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України", - йдеться у відповіді на запит УНН.
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За інформацією А.Матіоса, прокурор у кримінальному провадженні клопотав про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд застосував до Точиловського А. та Копкова В.С. домашній арешт, який потім змінив на заставу у розмірі 1,7 млн. гривень та особисте зобов’язання відповідно, а щодо підозрюваного Купрійця Ю.М. - заставу у розмірі 140 тис. гривень.
Нагадаємо, сьогодні в дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України.
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