За международную торговлю украинскими детьми 3 человека привлечены к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За международную торговлю украинскими детьми в Украине привлечено к ответственности трех мужчин, один из которых - иностранец. Об этом в ответе на запрос УНН сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовных производств по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства. В результате этих расследований уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра "Віотехсом", а один из подозреваемых - гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.
"Владелец медицинского центра ООО "Віотехсом" Точиловский Альберт (гражданин Федеративной Республики Германии и Республики Молдова) по ч. З ст. 149, ч. 2 ст. 28 ч. Ст. 212, ч. З ст. 209 УК Украины. Главный врач медицинского центра ООО "Віотехсом" Копков В.С. - ч. З ст. 149, ч. 1 ст, 366, ч. 2 ст. 28 ч. ст. 212 УК Украины. Директор ООО "Віотехсом" Куприець Ю.М. - ч. 2 ст. 28 ч. ст. 212 УК Украины", - говорится в ответе на запрос УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сюжет о суррогатном материнстве в Украине показали на австралийском телевидении
По информации А.Матиоса, прокурор в уголовном производстве ходатайствовал об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд применил к Точиловскому А. и Копкова В.С. домашний арест, который затем сменил на залог в размере 1,7 млн гривен и личное обязательство соответственно, а в отношении подозреваемого Куприйця Ю.М. - залог в размере 140 тыс. гривен.
Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания не пускает "суррогатных" детей из Украины домой