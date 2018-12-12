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За международную торговлю украинскими детьми 3 человека привлечены к ответственности

Киев • УНН

 • 11667 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. За международную торговлю украинскими детьми в Украине привлечено к ответственности трех мужчин, один из которых - иностранец. Об этом в ответе на запрос УНН сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

За международную торговлю украинскими детьми 3 человека привлечены к ответственности

По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовных производств по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства. В результате этих расследований уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра "Віотехсом", а один из подозреваемых - гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.

"Владелец медицинского центра ООО "Віотехсом" Точиловский Альберт (гражданин Федеративной Республики Германии и Республики Молдова) по ч. З ст. 149, ч. 2 ст. 28 ч. Ст. 212, ч. З ст. 209 УК Украины. Главный врач медицинского центра ООО "Віотехсом" Копков В.С. - ч. З ст. 149, ч. 1 ст, 366, ч. 2 ст. 28 ч. ст. 212 УК Украины. Директор ООО "Віотехсом" Куприець Ю.М. - ч. 2 ст. 28 ч. ст. 212 УК Украины", - говорится в ответе на запрос УНН.

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По информации А.Матиоса, прокурор в уголовном производстве ходатайствовал об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд применил к Точиловскому А. и Копкова В.С. домашний арест, который затем сменил на залог в размере 1,7 млн гривен и личное обязательство соответственно, а в отношении подозреваемого Куприйця Ю.М. - залог в размере 140 тыс. гривен.

Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.

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