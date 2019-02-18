”За минулий рік викрито близько 6 тисяч злочинів у сфері ІТ. Зі збитками на суму понад 39 млн грн, з яких 22 млн вже відшкодовано”, - повідомив він.



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Як повідомляв УНН, Національна поліція спільно із колегами з Бельгії, Німеччини і США викрила організовану групу кіберзлочинців, які отримували доступ до персональних даних іноземних користувачів, а потім, через спеціально створену платформу, перепродавали їх "клієнтам".