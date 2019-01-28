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В Україні викрили кіберзлочинців, які продали логінів і паролів на десятки мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Національна поліція спільно із колегами з Бельгії, Німеччини і США викрила організовану групу кіберзлочинців, які отримували доступ до персональних даних іноземних користувачів, а потім, через спеціально створену платформу, перепродавали їх "клієнтам". Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"За результатами розслідування, яке тривало майже рік, Міжнародний департамент ГПУ і Нацполіція, діючи в складі міжнародної слідчої групи спільно з федеральною поліцію королівства Бельгії, федеральною поліцією Німеччини, Федеральним бюро розслідування США, Європолом, Євроюстом встановили групу осіб, в тому числі громадян України, які злочинним шляхом отримували доступ до десятків тисяч персональних комп’ютерів. Зазначені персональні дані за допомогою відповідної платформи під назвою XDetic реалізовувались відповідним клієнтам… Уявіть собі такий собі аналог Амазону або e-bay, на якій відбувається торгівля персональними даними та доступами до конкретних комп’ютерів. Тільки на території Сполучених Штатів орієнтовна шкода від дій зловмисників становила приблизно 70 млн доларів", - зазначив Єнін.

За його словами, це - одна з найбільших спецоперацій в сфері протидії міжнародній кіберзлочинності. Також він уточнив, що ці дані після перепродажу використовувались з метою шпигунства, крадіжки коштів з банківських рахунків, поширення шкідливого софту тощо.

При цьому голова Нацполіції Сергій Князєв додав, що злочинна група складалась із 4 громадян України – молодих людей до 35 років, всі вони наразі затримані. Правоохоронці встановили, що зловмисники займалися отриманням несанкціонованого доступу до комп’ютерів фізичних осіб і підприємств, визначали паролі, а потім, створивши відповідний інтернет-магазин, перепродавали їх за кордон через платформу XDetic.

Крім того, українці розповсюджували по цих каналах віруси. Найбільше від дій цієї організованої групи постраждали громадяни Бельгії і США, чи є потерпілі в Україні наразі невідомо.

Він також уточнив, що в поле зору українських правоохоронців зазначені зловмисники не потрапляли, оскільки їхні злочинні дії були спрямовані на закордонні фірми. В ході розслідування Нацполіція, із залученням спецпрезначенців КОРД, провела 16 санкціонованих обшуків.

Нагадаємо, у 2018 році підрозділами Національної поліції України було викрито майже тисячу кіберзлочинів.

Зловмисник створив комп’ютерний вірус та поширював його серед користувачів інтернету, отримуючи таким чином доступ до криптогаманців користувачів.

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