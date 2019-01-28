В Україні викрили кіберзлочинців, які продали логінів і паролів на десятки мільйонів доларів

КИЇВ. 28 січня. УНН. Національна поліція спільно із колегами з Бельгії, Німеччини і США викрила організовану групу кіберзлочинців, які отримували доступ до персональних даних іноземних користувачів, а потім, через спеціально створену платформу, перепродавали їх "клієнтам". Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.