В Украине разоблачили киберпреступников, которые продали логинов и паролей на десятки миллионов долларов

"По результатам расследования, которое длилось почти год, Международный департамент ГПУ и Нацполиция, действуя в составе международной следственной группы совместно с федеральной полицией королевства Бельгии, федеральной полицией Германии, Федеральным бюро расследования США, Европолом, Евроюстом установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые преступным путем получили доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров. Указанные персональные данные с помощью соответствующей платформы под названием XDetic реализовывались соответствующим клиентам ... Представьте себе некий аналог Амазона или e-bay, где происходит торговля персональными данными и доступ к конкретным компьютерам. Только на территории Соединенных Штатов ориентировочный вред от действий злоумышленников составил примерно 70 млн долларов", - отметил Енин.

По его словам, это - одна из крупнейших спецопераций в сфере противодействия международной киберпреступности. Также он уточнил, что эти данные после перепродажи использовались с целью шпионажа, кражи средств с банковских счетов, распространение вредоносного софта и т.д.

При этом глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что преступная группа состояла из 4 граждан Украины - молодых людей до 35 лет, все они сейчас задержаны. Правоохранители установили, что злоумышленники занимались получением несанкционированного доступа к компьютерам физических лиц и предприятий, определяли пароли, а затем, создав соответствующий интернет-магазин, перепродавали их за границу через платформу XDetic.

Кроме того, украинцы распространяли по этим каналам вирусы. Больше всего от действий этой организованной группы пострадали граждане Бельгии и США, есть ли пострадавшие в Украине пока неизвестно.

Он также уточнил, что в поле зрения украинских правоохранителей указанные злоумышленники не попадали, поскольку их преступные действия были направлены на зарубежные фирмы. В ходе расследования Нацполиция, с привлечением КОРД, провела 16 санкционированных обысков.

Напомним, в 2018 году подразделениями Национальной полиции Украины было разоблачено почти тысячу киберпреступлений.

Злоумышленник создал компьютерный вирус и распространял его среди пользователей интернета, получая таким образом доступ к криптокошелькам пользователей.