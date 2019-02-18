За прошлый год раскрыто около 6 тысяч преступлений в сфере ИТ

"За прошлый год раскрыто около 6000 преступлений в сфере ИТ. С убытками на сумму более 39 млн грн, из которых 22 млн уже возмещено", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, Национальная полиция совместно с коллегами из Бельгии, Германии и США разоблачила организованную группу киберпреступников, которые получали доступ к персональным данным иностранных пользователей, а затем, через специально созданную платформу, перепродавали их "клиентам".