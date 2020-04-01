За кордоном від коронавірусу лікуються 32 українці, 8 - одужали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 21:00 31 березня за кордоном проходять лікування від коронавірусу 32 громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
На повернення в Україну чекають 11350 громадян України. За добу їхня кількість збільшилася на 335 осіб.
32 громадянина України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (5), Польща (4), ОАЕ (2), Нігерія (2), Австрія (3). У США, Швейцарії, Сейшелах, Нідерландах по одному та інші.
8 українців уже одужали: 4 - в Японії, в Італії – 2, по одному в Польщі і ФРН.
4 громадянки України померли за кордоном.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли.