За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, 8 - выздоровели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 21:00 31 марта за рубежом проходят лечение от коронавируса 32 гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
На возвращение в Украину ждут 11350 граждан Украины. За сутки их количество увеличилось на 335 человек.
32 гражданина Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (5), Польша (4), ОАЭ (2), Нигерия (2), Австрия (3). В США, Швейцарии, Сейшелах, Нидерландах по одному и другие.
8 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии, в Италии - 2, по одному в Польше и ФРГ.
4 гражданки Украины умерли за рубежом.
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.