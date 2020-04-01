За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, 8 - выздоровели

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95623 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102440 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104536 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111998 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100474 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105034 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106583 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131520 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, 8 - выздоровели

За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, 8 - выздоровели

Киев  •  УНН

 • 10447 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 21:00 31 марта за рубежом проходят лечение от коронавируса 32 гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

На возвращение в Украину ждут 11350 граждан Украины. За сутки их количество увеличилось на 335 человек.

32 гражданина Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (5), Польша (4), ОАЭ (2), Нигерия (2), Австрия (3). В США, Швейцарии, Сейшелах, Нидерландах по одному и другие.

8 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии, в Италии - 2, по одному в Польше и ФРГ.

4 гражданки Украины умерли за рубежом.

Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

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