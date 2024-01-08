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За ґратами 9 років проведе інформатор проросійського блогера, який працює на фсб

За ґратами 9 років проведе інформатор проросійського блогера, який працює на фсб

Київ • УНН

 • 20795 перегляди

Мешканця Миколаєва, завербованого ФСБ для шпигунства на користь Росії, засудили до 9 років ув'язнення після викриття СБУ.

До 9 років ув’язнення засуджено учасника агентурної мережі фсб, яка "зливала" прокремлівському блогеру розвіддані. Діяльність злочинців було викрито на початку жовтня 2023 року. Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

Засуджено 33-річного мешканця Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці в російську агентурну мережу одразу після початку повномасштабного вторгнення рф.

Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування штабів ЗСУ та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників. Крім цього він здійснював дорозвідку ворожих "прильотів" після масованих повітряних атак рф на територію області.

Нагадаємо

На початку жовтня минулого року СБУ провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала російську агентурну мережу. Тоді було затримано 13 ворожих поплічників, що розвідували позиції Сил оборони та коригували повітряні удари рф по регіону.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до фсб через "зв’язкового". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"). 

Самому Лебедєву СБУ повідомила про підозру 13 липня.

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Ганна Оніщенко

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